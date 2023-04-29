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Giriş Tarihi: 29.4.2023

İBB’ye denizde zam protestosu

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İBB’ye denizde zam protestosu
Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş. arasında sürdürülen toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Sendika yetkilileri yüzde 90 zam talep ederken, Şehir Hatları yönetimi yüzde 33 oranında zam teklifinde bulundu. "İş barışının sağlanabilmesi için skala farklarının ortadan kaldırılmasını" isteyen TDS yönetimi, Şehir Hatları'nın zam teklifini yetersiz bularak reddetti. Taleplerinin karşılanmasını isteyen TDS, "Denizde Çatışmayı Önleme-Kural 34 (manevra ve uyarı)" kapsamında, dün Şehir Hatları vapurlarında düdüklü eylem düzenledi. Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca sirene bastı.

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İBB’ye denizde zam protestosu
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