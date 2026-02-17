SON DAKİKA… ‘Ekosistem’e uzanan 30 milyon dolarlık soygunda tüm plan deşifre oldu: İki kez keşif yapıp üçüncüde soymuşlar!

"EVDE ÇIKAN PARALAR BİZİM PARAMIZ"

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, Kemal K.'nın evinde 1 milyon 670 bin 500 dolar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evinde yapılan aramalarda da 13 bin 200 TL,860 adet Ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kemal K. emniyetteki beyanında bu paraların eşinin takılarıyla aldıklarını söyledi. İfadesinde; "Paralar soygun parası değil bizim kendi paramız. Eşimin takıları vardı kısa bir süre önce bozdurduk" dediği öne sürüldü.