SON DAKİKA… ‘Ekosistem’e uzanan 30 milyon dolarlık soygunda tüm plan deşifre oldu: İki kez keşif yapıp üçüncüde soymuşlar!

İstanbul Bakırköy'deki yüksek güvenlikli Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur dövizin sahibi 28 yaşındaki Bilal Durmaz, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracında muhafaza ediyordu.
11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, sadece 15 dakika içinde Audi A6 ve Ford Ranger marka araçların camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karıştı. Gece saat 01.00'de araçlarını kontrol eden Durmaz, 300 kilogram ağırlığındaki servetinin buharlaştığını görünce polise başvurdu.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, başlatılan çalışmalarda olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden olayı organize eden kişinin Kemal K. olduğu öne sürülürken Elif K.'nın ise onun eşi olduğu belirtildi. Kemal K.'nın olay sırasında evinden çıkış giriş görüntülerini kameralardan sildiği değerlendirilen 2 güvenlik görevlisi ve 2 site yöneticisi de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
30 MİLYON DOLARI 3'ÜNCÜ DENEMEDE ÇALMIŞLAR
Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı soruşturmada polis şüphelilerin olaydan 4 gün önce lüks bir araçla aynı siteye gelerek hırsızlık girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadıklarını tespit etti.
Olaydan 2 gün önce yine gelen şüphelilerin ortamın müsait olmaması üzerine bir şey almadan otoparktan ayrıldıkları tespit edildi. 3'üncü kez siteye gelerek bir site sakinin otomobilinin peşinden içeri giren şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirerek kaçtıkları belirtildi.
"EVDE ÇIKAN PARALAR BİZİM PARAMIZ"
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, Kemal K.'nın evinde 1 milyon 670 bin 500 dolar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evinde yapılan aramalarda da 13 bin 200 TL,860 adet Ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kemal K. emniyetteki beyanında bu paraların eşinin takılarıyla aldıklarını söyledi. İfadesinde; "Paralar soygun parası değil bizim kendi paramız. Eşimin takıları vardı kısa bir süre önce bozdurduk" dediği öne sürüldü.
4 GÜN ÖNCE GELEN JAGUAR 2 KEZ GELMİŞ
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında olaydan 4 gün önce aynı otoparka Jaguar marka bir aracın da sahte plaka ile giriş yapmaya çalıştığı tespit edilmişti. O araçla ilgili de 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken aracın ayı gün içinde 2 kez siteye giriş yapmaya çalıştığı iddia edildi.
11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
İŞTE ŞÜPHELİLER VE TESPİT EDİLEN ROLLERİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin olaydaki rolleri de tek tek belirlendi. İddiaya göre olayı organize eden Kemal K.(41) onun eşi Elif K.(33), Antalya'da yakalanan Resul S. (34), Keşif yaptığı değerlendirilen Şehmus K.(26), yine keşif yaptığı değerlendirilen Enes K. (18), parmak izi tespit edilen Ömer S.(41), Site özel güvenlik görevlisi Ethem Ç.(54), Güvenlik görevlisi Okan D. (39), site yöneticisi Mahir G.(44), site yöneticisi Ramazan K. (47), Site yöneticisi Barış B. (45) oldukları belirlendi. Site güvenliklerinin ve yöneticilerinin Kemal K.'nın evden çıkış giriş görüntülerini kameralardan sildikleri değerlendirildi.
"BAZI ÇUVALLARI BÖLÜŞTÜLER AMA İÇİNDE NE VARDI BİLMİYORUM"
Emniyetteki sorgularında hiçbir şüpheli olayı kabul etmedi. Güvenlikler kameraları sildiklerini kabul etmedi. Şüphelilerden Resul S.'nin ise bazı çuvalları bölüşürken gördüm ama içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü.