Haberler Yaşam Haberleri İBB'ye yönelik soruşturma; Gözaltındaki inşaat firması sahibinin çakarlı aracı savcının çıktı
Giriş Tarihi: 22.3.2025 14:38 Son Güncelleme: 22.3.2025 16:30

İBB'ye yönelik soruşturma; Gözaltındaki inşaat firması sahibinin çakarlı aracı savcının çıktı

İBB’ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iş adamı Adem Soytekin’in kullandığı koruma kararlı ve çakar tertibatlı aracın, bir başka ilde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı adına kiralık olduğu ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
İBB’ye yönelik soruşturma; Gözaltındaki inşaat firması sahibinin çakarlı aracı savcının çıktı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Adem Soytekin'in, bir başka ilde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı'ndan koruma kararlı araç aldığı ve usulsüz bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Bu durum operasyon öncesi yapılan teknik ve fiziki takiplerle belirlendi. İddialara göre koruma kararı olan ve üzerinde çakar tertibatı bulunan aracı Adem Soytekin'in İstanbul'da kullandığı saptandı. İncelemeler neticesinde aracın, hakkında koruma kararı bulunan bir Cumhuriyet Savcısı'na kiralandığı fakat çakar tertibatlı aracın Adem Soytekin'in kullanımında olduğu belirlendi.

Başka bir ilde görev yapan Cumhuriyet Savcısı'nın İstanbul'a hiç gelmediği, Adem Soytekin'in İstanbul trafiğinde çakarlı araçla seyahat ettiği, haksız yere öncelik elde ettiği ve diğer araçlara üstünlük sağladığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili Cumhuriyet Savcısı hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulunulacağı bilgisine ulaşıldı. Adem Soytekin'e de ifade esnasında bu tespit soru olarak yöneltildi. Adem Soytekin ifadesinde söz konusu Cumhuriyet Savcısı'nı tanımadığını, aracı tamir için İstanbul'a geldiği süreçte kullandığını söyledi fakat fiziki takip tutanak kayıtları ve PTS kayıtlarının bu beyanın yalan olduğuna işaret ettiği vurgulandı.

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İBB'ye yönelik soruşturma; Gözaltındaki inşaat firması sahibinin çakarlı aracı savcının çıktı
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