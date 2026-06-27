İbn Haldun’da diplomalar alındı! Bilal Erdoğan: Bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz

İbn Haldun Üniversitesi 8. Mezuniyet Töreni yapıldı. Öğrencilerin ve ailelerin katıldığı programa, protokolden de yoğun katılım oldu. Mezuniyet törenine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz ile Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Rektör Atilla Arkan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri, THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı.

KUR'AN TİLAVETİYLE BAŞLADI

Mezun öğrencilerin sahneye gelmesinin ardından program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mescid-i Aksa İmamı Urve Sabri, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mezuniyet Töreni'ne mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. Sevgili gençler! Eğitimi, okumayı ve araştırmayı öncelik olarak benimseyerek ülkemizi daha parlak yarınlara taşımak için çalışmalısınız. Bugün ilk adımı attığınız yeni hayatınızda başarılar diliyor, törene katılan değerli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

İBN HALDUN AİLESİNDEN ASLA AYRILMAYACAKLAR

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Atilla ARKAN, yaptığı açılış konuşmasında, "Bugün 80'den fazla ülkeden öğrenciyi bir araya getiren bir ülkeden mezun oluyorlar. Kampüsten fiziksel olarak ayrılıyor olsalar da İbn Haldun Üniversitesi ailesinden asla ayrılmayacaklar" dedi.

SİZLERE GÜVENİYORUZ

Mütevelli Heyet Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Rektörümüz liderliğindeki akademik kadromuzla birlikte 10 yılda bu noktaya geldiğimize inanıyoruz. Bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Mezunlarımızdan beklentilerimiz, üniversitemizin hedeflerine ulaşması için de önemli. Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şey bekliyoruz."

BİLDİKLERİNİZİ TOPLUMA YAYIN

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, şu ifadeleri kullandı: "Zamanınızı çok iyi kullanın. Ne olan değiştirilebiliyor ne de ölen. İçinde bulunduğumuz anı dört dörtlük değerlendirmek gerektiğini hayatınızın ilkesi haline getirin. Siz nefsinizi hak ve hakikatle meşgul etmezseniz o sizi batıl ve boş şeylerle meşgul ederek oyalar, doğruya ve güzele dönmeye fırsat vermez. Sizden beklentiniz gittiğiniz her yerde bildiklerinizi topluma yayın. Başka hiçbir beklentimiz yok."

MAZLUMU YALNIZ BIRAKMAYACAKSINIZ

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, şunları söyledi: Rabbim inşallah asırlarca üniversitemizin baki olmasını nasip etsin. Rabbim umudumuzu her zaman üzerimizde daim eylesin. Bu güzel kurumdan gerçek hayata bir adım atacaksınız. Hiçbir zaman mazlumu yalnız bırakmayacaksınız. Rabbim yolunuzu açık etsin."

İBN HALDUN KENDİ SEMASININ PARLAYAN YILDIZIDIR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İbn Haldun Üniversitesi, bu kadar kısa sürede kurumsallaşarak kendi semasının parlayan yıldızı olmuştur. Medeniyeti kendi mirasına dayanan ama dünyanın da bütün ilimlerini kuşanan bu güzide kurumda bir müddet öğretim üyeliği yapmış olmanın benim adıma büyük bir onur teşkil ettiğini ifade etmem lazım. Dünyayı canlandırmada ve geleceğe hazırlanmada kendi yolunu çizen ve hatta 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek bütün insanlığa hikayesini anlatan bir tecrübeden bahsediyoruz. İbn Haldun iddiası benim gözümde budur. Daha adil bir dünyayı gerçekleştirmek için çabalamak gerekiyor. Öyle hayatlar yaşayın ki gariplerin duasında, mazlumların umudunda ve kimsesizlerin gönlünde yeriniz olsun."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör