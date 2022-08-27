İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İbo İle Güllüşah oyuncuları, konusu ve yapım yılı

İbo İle Güllüşah filmi, başlık parasını denkleştiremediği için sevdiği kızla evlenemeyen İbo ile zengin bir ailenin kızı olan Güllüşah'ın hikayesini anlatıyor. Yolları tesadüfen kesişen ikilinin maceralarını işleyen film, İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. İşte İbo İle Güllüşah oyuncuları, konusu ve yapım yılı.
İBO İLE GÜLLÜŞAH KONUSU
Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.
İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI
Kemal Sunal · İbo
Gülşah Soydan · Güllüşah
Ayşen Gruda · Nazlı
Ali Şen · Kör Musa
Deniz Türkali · Oya
Bilge Zobu · Feyyaz Paker
Celile Toyon · Güllüşah'ın Annesi
Muadelet Tibet · Hanife Teyze
İhsan Bilsev · Nazlı'nın Ağabeyi
Osman Alyanak · Sarhoş
Yönetmen Atıf Yılmaz
Yapımcı Selim Soydan
Senarist İhsan Bilsev
Atıf Yılmaz
Oyuncular Kemal Sunal
Gülşah Soydan
Ayşen Gruda
Deniz Türkali
Ali Şen
Bilge Zobu
Müzik Arif Sağ
Görüntü yönetmeni Çetin Tunca
Yapım yılı 1977