Haberler Yaşam Haberleri İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İbo İle Güllüşah oyuncuları, konusu ve yapım yılı
Giriş Tarihi: 27.8.2022 15:23

İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İbo İle Güllüşah oyuncuları, konusu ve yapım yılı

İbo İle Güllüşah filmi bugün televizyonda filmseverlerle buluşuyor. Kemal Sunal filmlerini sevenlerin ilgiyle izlediği yapıma dair, İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorular yanıt arıyor. İşte İbo İle Güllüşah oyuncuları, konusu ve yapım yılı…

İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İbo İle Güllüşah oyuncuları, konusu ve yapım yılı

İbo İle Güllüşah filmi, başlık parasını denkleştiremediği için sevdiği kızla evlenemeyen İbo ile zengin bir ailenin kızı olan Güllüşah'ın hikayesini anlatıyor. Yolları tesadüfen kesişen ikilinin maceralarını işleyen film, İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. İşte İbo İle Güllüşah oyuncuları, konusu ve yapım yılı.

İBO İLE GÜLLÜŞAH KONUSU

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI

Kemal Sunal · İbo

Gülşah Soydan · Güllüşah

Ayşen Gruda · Nazlı

Ali Şen · Kör Musa

Deniz Türkali · Oya

Bilge Zobu · Feyyaz Paker

Celile Toyon · Güllüşah'ın Annesi

Muadelet Tibet · Hanife Teyze

İhsan Bilsev · Nazlı'nın Ağabeyi

Osman Alyanak · Sarhoş

Yönetmen Atıf Yılmaz

Yapımcı Selim Soydan

Senarist İhsan Bilsev

Atıf Yılmaz

Oyuncular Kemal Sunal

Gülşah Soydan

Ayşen Gruda

Deniz Türkali

Ali Şen

Bilge Zobu

Müzik Arif Sağ

Görüntü yönetmeni Çetin Tunca

Yapım yılı 1977

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İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İbo İle Güllüşah oyuncuları, konusu ve yapım yılı
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