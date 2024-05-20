İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşındaydı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! İşte hayatı

İbrahim Reisi kimdir sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Helikopter kazası ardından hayatını kaybettiği belirlenen İran Cumhurbaşkanı biyografisi ve siyasi kariyeri ile gündemde. İşte, İbrahim Reisi'nin hayatı ve yaşı...
İRAN CUMHURBAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ!
İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri dönüş yolunda kaza kırıma uğradı ve dağlık alana düştü.
Akıncı İHA enkaz bölgesini tespit ederek İranlı yetkililere bildirdi.
Reuters ve İran haber ajansı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.
İBRAHİM REİSİ KİMDİR?
Seyyid İbrahim Reisülsedati yani İbrahim Reisi, 14 Aralık 1960 tarihinde Meşhed'in Noghan bölgesinde doğdu. Reisi, ilk eğitimini "Cevadiye Okulu"nda aldı ve daha sonra Havza'da İslami ilahiyat okulunda okudu. 1975 yılında Kum Ruhban Okulu'ndaki eğitimine devam etmek için "Ayetullah Boroujerdi Okulu"na gitti.
Reisi, Meşhed Cuma Namazı İmamı Ahmad Alamolhoda'nın kızı Jamileh Alamolhoda ile evlidir ve iki kızı vardır. İran Cumhurbaşkanı'nın siyasi kariyeri ise şöyle:
Reisi, 2004-2014 yılları arasında Başsavcı Yardımcılığı, 2014-2016 yılları arasında Başsavcılık ve 2019-2021 yılları arasında Başyargıçlık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca 1980'lerde ve 1990'larda Tahran Savcısı ve Savcı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016'dan 2019'a kadar bir bonyad olan Astan Quds Razavi'nin Vasisi ve Başkanı oldu.
Reisi, 3 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.