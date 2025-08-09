Haberler Yaşam Haberleri İbrahim Yumaklı: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında
Giriş Tarihi: 9.8.2025 17:47 Son Güncelleme: 9.8.2025 18:08

İbrahim Yumaklı: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında

Çanakkale’nin Merkez ve Bayramiç ilçelerinde etkili olan orman yangınlarında sevindiren gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede çıkan tüm yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
İbrahim Yumaklı: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yangınlar, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Merkez ve Bayramiç'teki ormanlık alanlarda yükselen alevler, bölgedeki yerleşim alanlarını da tehdit etti.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangınlara çok sayıda kara ekibi ve hava aracıyla müdahale edildi. Gece boyunca süren çalışmalar sonucu Merkez ilçedeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bunun üzerine hava araçları, Bayramiç'teki yangın sahasına yönlendirildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, yangınların çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Yumaklı: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz