İbrahim Yumaklı: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yangınlar, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Merkez ve Bayramiç'teki ormanlık alanlarda yükselen alevler, bölgedeki yerleşim alanlarını da tehdit etti.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangınlara çok sayıda kara ekibi ve hava aracıyla müdahale edildi. Gece boyunca süren çalışmalar sonucu Merkez ilçedeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bunun üzerine hava araçları, Bayramiç'teki yangın sahasına yönlendirildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, yangınların çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.