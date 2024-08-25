İç Anadolu ve Karadeniz’i sağanak vurdu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, Güllüce Mahallesi'nde heyelana neden oldu. Bu sırada, sele kapılan otomobili dere yatağına devrilen Muhsin Saraç kayboldu. İhbar üzerine iş makineleriyle bölgeye giden ekipler, mahsur kalan 8 araç ve mahsur kalan 32 kişiyi kurtardı. Kırşehir'de de sağanağın neden olduğu sele kapılan çoban Mustafa Akar (52), hayatını kaybetti. Kayseri başta olmak üzere, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Gaziantep'ten bölgeye sevk edilen 280 kişiden oluşan AFAD, JAK, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, gece boyu Saraç'ı aradı. Ekipler, dün saat 11.30 sıralarında Muhittin Saraç'ın cansız bedenini ve otomobiline ait lastik, amortisör ve bazı parçaları, kaybolduğu yerden 7 kilometre ileride bir evin bahçesinde buldu. Bünyan-Güllüce karayolunda yer yer yarıklar ve hasara yol açan sel, yol kenarındaki bazı kayaları da dere yatağına kaydırdı. Bölgede pek çok noktada su birikintileri ve toprak yığınları oluşurken, birçok ağaç da zarar gördü.Mahalle sakinlerinden Selahattin Şahin, "Muhittin, arkadaşımdı. Konvoy halinde giden 3 arkadaşı durmuş, Muhittin durmamış. 'Neden duruyorsunuz' diye de sormamış. Suya kapılmış ve otomobili ters dönmüş. Böyle bir yağmur, en son 1983'te olmuştu. Ama bu kadar şiddetli değildi. Bu yağmur değil, deprem gibiydi" dedi.Samsun'un Bafra ilçesinde cadde ve kokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kemal Paşa Mahallesinde bir okulun bahçesine su doldu. Bafra Ovası'nda tarım alanları sular altında kaldı. Sağanak yağış, Alaçam ve Terme ilçelerinde de etkili oldu.Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanakta Kumcağız, Karacaköy ve Kocaman mahallelerinde, fındık toplamak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelerek çadır kuran tarım işçilerinin kaldığı alanlar sular altında kaldı.Sinop'ta, Ada Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısına isabet eden yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye tarafından söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 48 daireli binanın istinat duvarı çöktü. Bina boşaltıldı.Kars merkeze bağlı Azat Köyü'nde şiddetli sağanak yağış sırasında çıkan hortum, köydeki ev ve ahırların çatılarını uçurdu. Hortumun etkisiyle kopan çatılar köy yolunu trafiğe kapattı.