İç çekmek sağlığa iyi geliyor

İSVİÇRE'DE yapılan araştırma, iç çekmenin insanı ferahlattığını ortaya koydu. Bilim dergisi Science Advances'te yer alan makalesine göre, derin nefes alıp vermek akciğere esnekliğini yeniden kazandırmada kritik bir rol oynuyor. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan çalışma kapsamında, akciğer sıvısının farklı senaryolarda nasıl davrandığı incelendi. Laboratuvar ölçümleri, derin soluklardan sonra akciğer yüzeyindeki sıvının yüzey geriliminin belirgin şekilde azaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar bunun, derin bir nefes aldıktan sonra göğüste hissedilen ferahlamayı açıklayabileceğini düşünüyor.