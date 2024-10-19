‘İcat çıkarma’ sözü tarihe karıştı

Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki 70 çocuğu ağırladı. Türkiye'nin dört bir yanından ve 17 farklı ülkeden toplam 6 bin 691 katılımcı ile 2 bin 687 robot projesinin yer aldığı yarışma, çocuklara teknolojiyle buluşma fırsatı sundu. Etkinlik boyunca atölyelere katılarak uygulamalı eğitimler alan çocuklar, robotik, programlama ve mühendislik alanlarında temel bilgiler edinerek teknolojiye olan ilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, geleceğin teknolojileri hakkında da deneyim yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Amacımız, çocuklarımızın teknolojik gelişmelerin farkına varmalarını sağlamak ve kendilerini bu alanlarda geliştirmelerine olanak tanımaktı. Robotik ve yapay zekâ teknolojileri gibi alanlar geleceğin meslekleri arasında yer alıyor" dedi. Yarışma dolayısıyla Erzurum'da bulunan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Eskiden, 'Başımıza icat çıkarma' kavramı vardı. Bu psikolojik bir bentti. Bunu ortadan kaldırdık" dedi.