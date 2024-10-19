"İcat çıkartma" algısı tarihe karıştı!

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, gençlerin inovasyon ve girişimcilik becerilerini geliştirdiği, teknolojiye dair önyargıların yıkıldığı bir etkinlik olmaya devam ediyor. Her yıl rekor katılımcı sayısına ulaşan etkinlikte bu yıl, 1,5 milyondan fazla yarışmacı yer aldı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, teknolojiye karşı mesafeli duruşun ortadan kalktığını belirterek, "Eskiden 'icat çıkartma' denirdi, şimdi gençlerimizin önünü açtık, başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

TEKNOFEST'in ilk kez düzenlendiği 2018 yılında yalnızca 20 bin yarışmacı yer alırken, bu yıl başvuru sayısı 1 milyon 650 bini aştı. Erzurum'da düzenlenen "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması" dolayısıyla kente gelen TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, etkinliğin Türk gençliğinin teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirdiğini ve dünya çapında projelere imza attıklarını ifade etti.

"BAŞIMIZA İCAT ÇIKARTIN!"

Saymaz, yıllardır süregelen "icat çıkartma" algısının artık tarihe karıştığını belirterek, "Bu psikolojik bentleri ortadan kaldırdık. Eskiden insanlar evlerinde yeni bir şey yaptığında, bir yenilik denediğinde 'başımıza icat çıkartma' denirdi. Ama şimdi, 'başımıza icat çıkartın, daha çok başarılı işler yapın' diyoruz. Bu değişimi gençlerimize aşıladık" şeklinde konuştu.

TEKNOFEST uluslararası boyuta taşınıyor

TEKNOFEST'in Türkiye'nin tüm şehirlerine yayıldığını belirten Saymaz, etkinliğin uluslararası boyutta da düzenlenmeye başladığını ve bu kapsamda 2022'de Azerbaycan'da gerçekleşen etkinliği hatırlattı. Gelecek yıl Kıbrıs ve İstanbul'da da TEKNOFEST düzenleneceğini duyuran Saymaz, gençlerin bilim, teknoloji, havacılık ve uzay gibi alanlara olan ilgisinin giderek arttığını vurguladı.

"Niteliksel anlamda büyük bir yükseliş var"

Yarışmaların sadece katılımcı sayısında değil, kalite anlamında da büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Saymaz, "Bu yıl roket yarışmamızda montaj alanından atış alanına geçiş oranları yüzde 30'dan yüzde 85'e çıktı. Takım sayımız ve başarı oranımız arttı. Niceliksel ve niteliksel anlamda bir patlama yaşıyoruz. Gelecekte de bu ivmenin devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

"Bilim ve teknolojide lider olmak istiyoruz"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da belirttiği gibi, etkinliğin amacının bilim ve teknolojiyi toplumun merkezine koymak olduğunu ifade eden Saymaz, "Geleceğimizi bilim, teknoloji, havacılık ve uzayda görüyoruz. Gençlerimiz bu alanlara ilgi duysun, kendilerini geliştirsinler ve biz de onlara gereken desteği verelim. Hem güçlü olalım, hem de adil olalım. Bilim ve teknolojiyi geliştirmek caydırıcı odaklı olsun istiyoruz. Belki kullanmayız ama bir zalim, mazlumun üzerine füzesini atarken 'Türkiye ne der?' dedirtebilirsek, bizim için en kıymetlisi bu olur" diye konuştu.