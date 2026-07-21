Sözde fenomen Fatma Soydaş gözaltına alındı!

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Gözaltı kararının yanı sıra Fatma Soydaş'ın dijital varlıklarına yönelik de tedbir kararı alındı. Soydaş tarafından yapılan ve suç teşkil ettiği belirtilen paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesaplarına, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin sayılı kararı ile erişimin engellenmesi kararı verildi. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sundu.