Haberler Yaşam Haberleri Sözde fenomen Fatma Soydaş gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:52 Son Güncelleme: 21.07.2026 18:12

Sözde fenomen Fatma Soydaş gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içerik üreten sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Kararın ardından Soydaş gözaltına alındı.

Sözde fenomen Fatma Soydaş gözaltına alındı!
  • ABONE OL

Sosyal medyada içerik üreten Fatma Soydaş isimli kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Gözaltı kararının yanı sıra Fatma Soydaş'ın dijital varlıklarına yönelik de tedbir kararı alındı. Soydaş tarafından yapılan ve suç teşkil ettiği belirtilen paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesaplarına, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin sayılı kararı ile erişimin engellenmesi kararı verildi. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sundu.

GÖZALTINA ALINDI!

Kararın ardından sözde Fenomen Fatma Soydaş gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözde fenomen Fatma Soydaş gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA