İçerik üreticisi Murat Özün’e Cumhurbaşkanı’na hakaretten resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayınlanan bir video içeriğinde, şüpheli Murat Özün'ün Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret unsuru taşıdığı değerlendirilen ifadeler kullandığı üzerine harekete geçti. Emniyet birimlerinin siber devriye çalışmaları ve yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen skandal sözler üzerine Özün hakkında resen soruşturma başlatıldı.

TCK 299'DAN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu video kaydındaki ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçu kapsamında kaldığını değerlendirerek şüpheli Murat Özün hakkında resen soruşturma başlattı. Adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.