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Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:11

İçerik üreticisi Murat Özün'e Cumhurbaşkanı'na hakaretten resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret söylemlerinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Murat Özün hakkında res'en soruşturma bsşlatıldı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İçerik üreticisi Murat Özün’e Cumhurbaşkanı’na hakaretten resen soruşturma
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayınlanan bir video içeriğinde, şüpheli Murat Özün'ün Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret unsuru taşıdığı değerlendirilen ifadeler kullandığı üzerine harekete geçti. Emniyet birimlerinin siber devriye çalışmaları ve yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen skandal sözler üzerine Özün hakkında resen soruşturma başlatıldı.

TCK 299'DAN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu video kaydındaki ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçu kapsamında kaldığını değerlendirerek şüpheli Murat Özün hakkında resen soruşturma başlattı. Adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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İçerik üreticisi Murat Özün'e Cumhurbaşkanı'na hakaretten resen soruşturma
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