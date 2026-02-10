İçi su dolu temel çukuruna düşen 2 kardeş öldü

Kırıkhan'ı yasa boğan olay, Çamsarı Mahallesi'nde yaşandı. Aşırı yağışların yağmasıyla ev inşası için kazılmış temel suyla doldu. Su dolu temele 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert kardeşler düştü. Su dolu temele düşen iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz kardeşleri alarak olay yerine gelen ambulansları beklemeden araçlarına alarak yola çıktı. Ekipler yolda karşılaştıkları ambulansa Sert kardeşleri teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kardeşler Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İsmail ile Ömer Sert kardeşler hayatlarını kaybettiler. Yaşanan olay Kırıkhan'ı yasa boğarken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.