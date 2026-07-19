’İçine şeytan girdi’ deyip, boğmaya kalkıştığı ablası 9 gün sonra öldü

Olay, 10 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Santral Mahallesi 3282 Sokak'taki 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Muhammed Doğan, 'İçine şeytan girdi' diyerek ablası Kübra Doğan'a saldırdı. Kübra Doğan, kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem Doğan'a mesaj atarak, yardım istedi. Muhammed Doğan, daire içerisinde kovalayıp yakaladığı Kübra Doğan'ın boğazını sıkarak, hareketsiz hale getirdi. Mesaj üzerine eve giden Meryem Doğan, kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed Doğan, Meryem Doğan'a da saldırıp, boğmaya çalıştı.

BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI

Ardından evin balkonuna geçen Muhammed Doğan, bir süre bağırdıktan sonra Meryem Doğan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablası Meryem Doğan'a yumruk atan Muhammed Doğan, yeniden boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından giren polis ekibi, Muhammed Doğan'ı etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ

Kardeşlerden Kübra Doğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem Doğan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra Doğan, entübe edildi.

'ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ABLALARIMI ÖLDÜRECEKTİM'

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed Doğan, "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım" dedi. Muhammed Doğan, ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti. Doğan, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kübra Doğan, bu sabah yaşamını yitirdi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.