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Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:18

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara’da görevi sırasında trafik kazasında şehit olan Kırıkkaleli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yusuf Ergün’ün ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Yiğitbaşı’nın ziyaret sonrası yaptığı paylaşım, duygusal mesajlarıyla dikkat çekti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit ailesini ziyaret etti
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Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yiğitbaşı, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan Şehit Yusuf Ergün ile yol kontrol noktasında bir araya geldiklerini hatırlatarak, bu bayram ise şehadet haberinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Kırıkkale'de şehit ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiklerini belirten Yiğitbaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz bayramda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev başında bulunan kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yusuf Ergün ile yol kontrol noktasında birlikteydik. Bu bayram ise şehadet haberinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." Şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileten Yiğitbaşı, "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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#ANKARA #KIRIKKALE #KURBAN BAYRAMI

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İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit ailesini ziyaret etti
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