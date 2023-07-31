Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Emniyetinde
Giriş Tarihi: 31.7.2023 15:35 Son Güncelleme: 31.7.2023 15:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Emniyetinde

Esenyurt'taki tekel bayinde yaşanan vahşeti yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da Asayiş toplantısı yaptı. Bakan Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte yaptığı toplantıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Halit TURAN Halit TURAN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Emniyetinde

Türkiye'nin gündemi Esenyurt'taki tekel bayi vahşetiydi… Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla bastıkları tekel bayide 3 gence kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özer ile Samet Özerbay yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ettiği belirlenen bir şüphelinin daha yakalandığı açıklandı...

İÇİŞLERİ BAKANI İSTANBUL'DA ASAYİŞ TOPLANTISI YAPTI

Gündeme oturan vahşeti yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da asayiş toplantısı yaptı. Bakan Yerlikaya İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yaptığı toplantıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte Asayiş toplantısı yaptık" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Emniyetinde
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