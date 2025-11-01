İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kilis’te Vefa Buluşması’nda konuştu

Trafik kazalarına da dikkat çeken Yerlikaya, 2024 yılında 6 binden fazla canın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Yeni hazırlanan Trafik Kanunu Teklifi ile cezaların caydırıcı hale getirileceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Dur" ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç men cezası uygulanacağını açıkladı.

Yerlikaya, "Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık ki yolda kaybedelim" diyerek trafik güvenliğinde kararlılık mesajı verdi. Aksaray'da polis memurlarına yönelik saldırıya da değinen Yerlikaya, "Polisimiz, jandarmamız bu milletin evlatlarıdır. Onlara el kaldırmak milletimizin onuruna el kaldırmaktır. Buna asla müsaade etmeyiz" dedi.

"550 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ OLARAK DÖNDÜ"

Göç konusuna da değinen İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'nin mazlumlara kucak açan vicdanlı bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bine ulaştı. 2016'dan bu yana ise 1 milyon 290 bin kişi gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde geri döndü." bilgisini paylaştı.

"KİLİS HAZIR, TÜRKİYE HAZIR"

Bakan Yerlikaya, Kilis'e 2002 yılından bu yana 33 milyar TL'yi aşan yatırım kazandırıldığını, bunun 1 milyar 316 milyon TL'sinin İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu belirtti. "Kilis hazır, gençlik kolları hazır, kadın kolları hazır, teşkilatımız dimdik ayakta! Yol belli, istikamet net: Türkiye Yüzyılı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.