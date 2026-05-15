İçişleri Bakanı Çiftçi, Aşkale geri gönderme merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde yürütülen faaliyetler ile merkezde sunulan hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu. Heyet, kapalı devre kamera sistemi (CCTV) odası, avukat görüşme odaları, yemekhane, etkinlik alanları, revir, kapalı spor salonu, havalandırma alanları ve ortak kullanım alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Heyet ayrıca etkinlik alanlarında barınan farklı uyruklardaki yabancılarla da bir araya geldi.

"İNSAN HAKLARINA SAYGI VE KÖTÜ MUAMELEYE SIFIR TOLERANS"

Hukuk ve insan haklarına saygı, kötü muameleye sıfır tolerans ve güvenli geri gönderme süreçleri esas alınarak faaliyet yürütülen merkezde; barınma, beslenme, sağlık, hijyen, eğitim, tercümanlık ve sosyal faaliyet alanlarında sunulan hizmetlere ilişkin heyete bilgi verildi. Merkeze kabul sürecinde yabancılara hak ve sorumluluklarının 11 farklı dilde hazırlanan afiş ve broşürlerle aktarıldığı belirtildi.

Anayasa, ilgili uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Konseyi ve AİHM standartları doğrultusunda faaliyet gösteren merkezde uygulanan güvenlik ve şeffaflık standartlarına ilişkin de heyete bilgi sunuldu. Mahremiyet ilkesi gereği yatakhaneler hariç tüm alanların 7 gün 24 saat kameralarla izlendiği, süreçlerin şeffaflığı kapsamında yaka kameralarının aktif olarak kullanıldığı ifade edildi. Heyete ayrıca merkezlerin; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kamu Denetçiliği Kurumu ile uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetlendiğine ilişkin bilgi verildi.