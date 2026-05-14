İçişleri Bakanı Çiftçi, Erzurum’da

Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:38

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve AYM üyeleri Erzurum'a geldi.

Faruk KÜÇÜK
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve AYM üyeleri Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve protokol tarafından karşılandı. Karşılaşma esnasında bir grup Türk Bayraklı klasik arabalar Bakan Çiftçi'nin konvoyuna eşlik etti.

Bir süre VİP salonunda dinlenen Özkaya ve üyeler, havalimanından ayrıldı. Ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi taşıyan uçak piste indi. Erzurumluların yoğun ilgi gösterdiği Çiftçi, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaştı. Ardından Bakan Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve üyelerle incelemelerde bulunmak üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne gitti.

