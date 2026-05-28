İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya’da şehit Ali Teke’nin ailesini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 28.05.2026 00:10

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da şehit Ali Teke'nin ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim aziz şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve sabır ihsan eylesin. Kurban Bayramımız mübarek olsun." dedi.

AA Yaşam
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı programı kapsamında ziyaret ettiği şehit Ali Teke'nin ailesinin bayramlarını tebrik ederek, dualarını aldıklarını belirtti.

Şehitlerin vatan, bayrak, ezan ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişen kahramanlar olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"ŞEHİTLERİMİZ BU MİLLETİN GÖNLÜNDE DAİMA YAŞAYACAK"

"Bu mübarek bayram günlerinde, kahraman şehidimizin aziz hatırasını dualarla yad ederken, geride bıraktığı kıymetli ailesinin vakarı, sabrı ve metaneti hepimize bir kez daha şehitlik makamının büyüklüğünü hissettirdi. Bizler biliyoruz ki, şehitlerimiz bu milletin gönlünde daima yaşayacak, kıymetli aileleri ise devletimize ve milletimize daima emanet olacaktır.

Rabbim aziz şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve sabır ihsan eylesin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KURBAN BAYRAMI #MUSTAFA ÇİFTÇİ #KONYA

