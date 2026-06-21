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Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:50

İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir temaslarına başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli program ve ziyaretlere katılmak üzere Nevşehir’e geldi. Kentteki temaslarına Nevşehir Valiliği ile başlayan Bakan Çiftçi, burada Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve il protokolü tarafından karşılandı.

MEHTAP AYDOĞAN
İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir temaslarına başladı
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Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Çiftçi, daha sonra Vali Hüseyin Kök ile bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Valilik programının ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına geçen Bakan Çiftçi, partililerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Nevşehir ve Derinkuyu ile özel bir bağının bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, "Nevşehir'e ve özellikle Derinkuyu'ya karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Üstlendiğimiz bu önemli görev süresince ilimizin ve ilçelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının çözülmesi için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Bugünkü ziyaretimizin şehrimiz adına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti ziyaretinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Çiftçi, daha sonra 2003-2007 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı Derinkuyu ilçesine geçti.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NEVŞEHİR

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İçişleri Bakanı Çiftçi Nevşehir temaslarına başladı
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