İçişleri Bakanı Çiftçi’den Trafik Haftası mesajı

Giriş Tarihi: 6.05.2026 12:17

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda çocuklara trafik kurallarının önemini anlatırken ailelere de çağrıda bulundu: “Bu bilinci küçük yaşlarda kazandıralım.”

SENA UYANER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası kapsamında sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, trafik kurallarına uyumun hayati önemine dikkat çekti. Özellikle çocuklara seslenen Çiftçi, trafikte öğrenilen her kuralın büyük bir iyiliğe dönüştüğünü vurguladı.

"BU KURALLAR HEM SİZİ HEM SEVDİKLERİNİZİ KORUR"

Bakan Çiftçi, mesajında yaya geçitlerinde durmanın, trafik ışıklarına dikkat etmenin ve emniyet kemeri kullanmanın yalnızca bireysel değil toplumsal güvenliği de sağladığını belirterek, "Bu kurallar hem sizi hem de sevdiklerinizi korur" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN KIYMETLİ YOLCULARI"

Çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinin geleceğin güvenliği açısından kritik olduğuna işaret eden Çiftçi, "En kıymetli hazinemiz hayatımızdır ve onu korumak hepimizin ortak görevidir" dedi. Çocukları "dünyanın en kıymetli yolcuları" olarak nitelendiren Bakan, onların geleceğin en değerli emaneti olduğunu vurguladı.

AİLELERE ÇAĞRI

Mesajında ailelere de özel bir parantez açan Çiftçi, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini ifade etti. Ailelerin rehberliğinin çocukların güvenli bir geleceğe adım atmasında belirleyici rol oynadığını belirten Çiftçi, bu sürecin sevgi ve sabırla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

"GÜVENLİ VE SAĞLIKLI YARINLAR DİLİYORUM"

Trafik Haftası vesilesiyle anne ve babalara kolaylıklar dileyen Bakan Çiftçi, tüm çocuklara sağlıklı ve güvenli bir gelecek temennisinde bulundu. Mesajını, "Güvenli ve sağlıklı yarınlar diliyorum" sözleriyle tamamladı.

