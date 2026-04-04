İçişleri Bakanı Çiftçi’ye davullu zurnalı karşılama; Vatandaşlardan sevgi seli

Ziyaretinin ikinci gününe Bakan Çiftçi, sabah saatlerinde Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek başladı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Neşet Ertaş'a olan sevgisini ve dostluğunu hatırlatan Çiftçi, kabirlere karanfil bırakarak dua etti. Kabir ziyaretinin ardından, 4 yıl kaymakamlık yaptığı Kırşehir'in Kaman ilçesinde 12 yıl aradan sonra esnaf ve halkla bir araya gelen Bakan Çiftçi, samimi görüntüler verdi. Çiftçi, vatandaşlarla tek tek selamlaştı. "Kaman sizi unutmadı. Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletin" sözleriyle duygularını dile getiren bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için uzun süre bekledi.

Kaman'da belediye binası önünde miting havasında gerçekleşen karşılama sırasında davul zurna eşliğinde gösteriler yapıldı. Hükümet konağı ziyaretinin ardından belediye önünde toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Çiftçi, 12 yıl aradan sonra yeniden Kaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. İçişleri Bakanlığı olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Çiftçi, özellikle suçla mücadeleye dikkat çekti: "Özellikle çetelerle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, sanal bahis ve dolandırıcılık gibi vatandaşlarımızı huzursuz eden, çocuklarımızın geleceğini, heyecanını ve umutlarını çalan bütün yapılarla kararlılıkla mücadele ettiğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."dedi.