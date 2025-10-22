İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantının ardından çocukları dağa götürülen Diyarbakır Anneleriyle bir araya geldi. Anneleri tek tek dinleyen Bakan Yerlikaya, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 bin 241 gündür evlat nöbeti tutan 'Diyarbakır Anneleri' ile bir araya geldik. 'Diyarbakır Anneleri'nin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru ilerliyoruz. Bu topraklarda kardeşliğin, huzurun ve güvenin hüküm sürdüğü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.