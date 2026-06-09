İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Aileye sahip çıkmak, milletin geleceğine sahip çıkmaktır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Hakimevi'nde, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un da yer aldığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. Toplantısı'nda konuştu.

Kadına yönelik şiddete "sıfır tolerans" anlayışıyla koruyucu, önleyici ve caydırıcı tüm mekanizmaları daha da güçlü işletmenin, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Çiftçi, bu doğrultuda atılacak adımların, Türkiye'nin selametine katkı sunacağına inandığını söyledi.

Çiftçi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, milletin vicdanını, aile kurumunun selametini, insan onurunu ve toplumsal huzuru doğrudan ilgilendiren temel meselelerin başında geldiğini ifade etti.

Kadının, ailenin mayası, merhametin dili, neslin emanetçisi ve toplum hayatının vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getiren Çiftçi, "Kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Hazreti Muhammed'in kadınlara dair tavsiyelerinin kendileri için daima yol gösterici olduğuna işaret ederek, "Kadına hürmet, insanlığa hürmettir. Aileye sahip çıkmak, milletin geleceğine sahip çıkmaktır. Devlet olarak bu anlayışı hem hukuk düzenimizde hem de sahadaki uygulamalarımızda güçlendirmek temel vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"SIFIR TOLERANS, ETKİN KORUMA, HIZLI MÜDAHALE, GÜÇLÜ KOORDİNASYON VE SÜREKLİ TAKİP"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin, devletin en temel hassasiyet alanlarından biri haline geldiğini anlatan Mustafa Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu alanda ortaya konulan irade son derece açıktır; sıfır tolerans, etkin koruma, hızlı müdahale, güçlü koordinasyon ve sürekli takip. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun merkezinde huzurlu aile, güçlü toplum, güvenli şehir ve insan onurunu esas alan devlet anlayışı vardır. İçişleri Bakanlığı olarak bu vizyona uygun bir ciddiyetle sahada ve merkezde kararlılıkla çalışıyoruz. Bakanlığımız açısından önceliğimiz son derece nettir, riski erken görmek, mağdura hızlı ulaşmak, koruyucu ve önleyici tedbirleri etkin biçimde uygulamak, şiddeti besleyen zemini ortadan kaldırmak ve kurumlar arası işbirliğini daha güçlü hale getirmek."

KADES ÜZERİNDEN 2 MİLYON 117 BİN 98 İHBAR ALINDI

Çiftçi, Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES), 24 Mart 2018'den bu yana kadınların acil durumlarda güvenlik birimlerine en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan hayati bir imkan sunduğunu ifade ederek, "1 Haziran 2026 itibarıyla KADES, 9 milyon 713 bin 686 kişi tarafından indirilmiş, uygulama üzerinden 2 milyon 117 bin 98 ihbar alınmıştır. Bu veriler teknolojiyi insan hayatını koruma amacıyla güçlü bir güvenlik mekanizması olarak kullandığımızı da göstermektedir." bilgilerini verdi.

HAYAT 112 Acil mobil ihbar uygulamasının, acil yardım ve ihbar süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını araladığına işaret eden Çiftçi, KADES'in de bu uygulamanın içinde yer almasının bu alanda önemli bir yenilik olduğunu bildirdi.

Çiftçi, şiddet riski altındaki kadınların telefon ve akıllı saatten tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebildiğini, ihtiyaç anında devletin koruyucu elinin "bir tık" kadar yakınlarında olduğunu aktardı.

Şiddet riski altındaki kadınların, telefonlarına ulaşamayacak durumda olsalar dahi kollarındaki akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebileceklerini anımsatan Çiftçi, üçüncü kişilerin de şiddet, sağlık, asayiş ya da başka bir acil durumla karşı karşıya kalan yakınları için konum, fotoğraf ve kısa video desteğiyle 112'ye güvenli biçimde ihbarda bulunabileceğini kaydetti.

ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASI

Elektronik kelepçe uygulamasının da yüksek riskli vakaların takibinde son derece önemli bir mekanizma olduğunu söyleyen Çiftçi, 1 Ocak 2020'den bu yana uygulanan bu sistemle şiddet uygulama riski bulunan kişilerin izlendiğini, mağdurun can güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerin anlık olarak takip edildiğini dile getirdi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 ili kapsayan elektronik izleme altyapısı kurulduğunu ifade eden Çiftçi, "2026 yılı itibarıyla elektronik izleme merkezimizin kapasitesi 2 bin aktif vaka izleme seviyesine çıkarılmış, 64 izleme ünitesiyle hizmet verilmeye başlanmıştır. 1 Haziran 2026 itibarıyla 1596 vaka aktif olarak takip edilmekte, bugüne kadar toplam 10 bin 808 vaka izlenmiş bulunmaktadır." bilgilerini verdi.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kurumsal kapasitelerini de sürekli geliştirdiklerini, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 1175 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele biriminin bulunduğunu belirtti.

Söz konusu birimlerde 20 binden fazla kolluk personelinin görev yaptığını ifade eden Çiftçi, sahada 7 gün 24 saat görev yapan personelin mağdura hızlı ulaşmak, tedbirleri uygulamak ve süreci dikkatle takip etmek için büyük bir gayret gösterdiğini söyledi.

Çiftçi, eğitim faaliyetlerinin de bu mücadelenin önemli bir ayağını oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2020-2026 yılları arasında 1 milyon 367 bin kolluk personeline, 553 bin özel güvenlik görevlisine ve 243 bin 500 er ve erbaşa kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmiştir. Ayrıca 2 bin 127 mülki idare amirimiz de bu alanda yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle desteklenmiştir. 'Kadına El Kalkamaz' kampanyası kapsamında 2022-2026 yılları arasında 42 milyon 763 bin 516 erkeğe bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu mücadele kolluk tedbirlerinin yanında toplumsal bilinç, aile terbiyesi, ahlaki sorumluluk ve ortak hassasiyet gerektiren geniş bir alana sahiptir."

Kadına yönelik şiddetle mücadelede başarının; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Adalet Bakanlığına, kolluk birimlerinden mülki idare amirlerine, sivil toplumdan medyaya, okuldan aileye kadar herkesin ortak gayretiyle mümkün olduğuna vurgu yapan Çiftçi, "Bir kadının can güvenliği, bir ailenin huzuru, bir çocuğun geleceği için üzerimize düşen her görevi kararlılıkla yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.