İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Alman mevkidaşı ile görüştü!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Görüşmede; Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan suç örgütlerine karşı daha güçlü ve caydırıcı adımların atılmasının önemi vurgulandı.
Görüşmede; organize suç örgütleriyle mücadele, terörle mücadelede iş birliği ve iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki koordinasyon ele alındı.
Almanya ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin artarak sürdürülmesi temennisinde bulunuldu
İçişleri Bakanımız Sayın @mustafaciftcitr, Almanya Federal İçişleri Bakanı Sayın Alexander Dobrindt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 23, 2026
