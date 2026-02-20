İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kahramanmaraş’ta

Programına sabah saatlerinde Kahramanmaraş Valiliği ziyaretiyle başlayan Çiftçi, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti. Kentteki temasları kapsamında AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatını da ziyaret eden Çiftçi, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının ilk cumasını Kahramanmaraş'ta idrak etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Çiftçi, kentin Milli Mücadele'deki rolü, kültürel ve fikri mirasıyla Türkiye için müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirten Çiftçi, Kahramanmaraş'ın "asrın dayanışmasının sembol şehirlerinden biri" haline geldiğini vurguladı.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, kent genelinde 52 bin 575'i il ve ilçe merkezlerinde, 15 bin 615'i kırsalda olmak üzere toplam 68 bin 190 konutun kurasının çekildiğini, 5 bin 766 iş yerinin ise hak sahiplerine teslim edilmek üzere belirlendiğini kaydetti.

Nakdi destekler kapsamında 49 bin 609 haneye 6 milyar 140 milyon lira kira yardımı yapıldığını aktaran Çiftçi, 252 bin 555 haneye 10 bin liralık destek ödemesi gerçekleştirildiğini, 93 bin 611 haneye taşınma yardımı sağlandığını ifade etti.

Kahramanmaraş'a yıkım, enkaz kaldırma, barınma ve sosyal destekler dahil 19 milyar lirayı aşan kamu kaynağı aktarıldığını belirten Çiftçi, Türkiye genelinde ise bugüne kadar 455 bin 357 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Çiftçi, sahada yürütülen çalışmaların umut verici olduğunu belirterek Kahramanmaraş'ın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını ifade etti.