İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi! APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar: 1 Nisan’a kadar ceza yok!

Giriş Tarihi: 7.03.2026 15:38 Son Güncelleme: 7.03.2026 15:59

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

APP PLAKA CEZASI 140 BİN TL

Araçlarda görsel olarak daha iyi göründüğü gerekçesiyle kullanılan Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik kanununda yeni bir düzenleme yapılmıştı. Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.

Sürücülere ilk seferde 140 bin lira ikinci seferde ise 280 bin lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücüler resmi belgede sahtecilikle de suçlanıyor.

