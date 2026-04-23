Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den 23 Nisan mesajı
Giriş Tarihi: 23.04.2026 10:36

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 23 Nisan 1920’nin millet iradesinin tecelli ettiği ve bağımsızlık kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

SENA UYANER
  • ABONE OL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"TBMM MİLLİ EGEMENLİĞİN TEMİNATIDIR"

Bakan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günden bu yana milli egemenliğin ve demokrasinin en güçlü teminatı olduğunu belirterek, aziz milletin en zor şartlarda dahi bu çatı altında kenetlenerek istiklaline sahip çıktığını ifade etti.

MİLLİ İRADEYE KARŞI DURUŞ VURGUSU

Mesajında, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere milli iradeye yönelen tüm tehditler karşısında Gazi Meclis'in dimdik durduğunu hatırlatan Çiftçi, Meclis'in bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ettiğini kaydetti.

"23 NİSAN GELECEĞE İNANCIN SİMGESİ"

23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin, geleceğe duyulan inancın en güçlü göstergesi olduğuna dikkat çeken Çiftçi, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

#23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI #MUSTAFA ÇİFTÇİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA