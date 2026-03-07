İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Konya ziyareti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göreve gelmesinin ardından memleketi Konya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU

Ziyaretine Cuma namazında Konyalılarla saf tutarak başlayan Bakan Çiftçi, namazın ardından şehir esnafıyla sohbet etti. Programı kapsamında Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin türbesini de ziyaret eden Çiftçi, burada dua etti. Bakan Çiftçi daha sonra Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Siyasi temasları kapsamında AK Parti ve MHP Konya İl Başkanlıklarına da giden Çiftçi, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

İFTAR VE SAHUR BULUŞMALARI

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında Gazzeli ailelerle aynı sofrayı paylaşan İçişleri Bakanı Çiftçi, akşamı teravih namazında hemşehrileriyle birlikte yaptığı dualarla tamamladı. Teravih namazının ardından Konya'da yeni hizmete giren MTTB İl Başkanlığını ziyaret eden Çiftçi, burada gençlerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi. Programın gece bölümünde ise Havzan Mevlüt Çevik Erkek Kuran Kursu'nda düzenlenen sahur programına katılan Bakan Çiftçi, Kuran kursu öğrencileriyle buluşarak sahur bereketini paylaştı.

"BABA OCAĞINDA OLMAK EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ"

Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çiftçi, "Baba ocağında olmak, hemşehrilerimin duasını almak her zaman en büyük güç kaynağımız. Konya'nın gönlü de duası da bir. Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.