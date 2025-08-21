İçişleri Bakanı Yerlikaya Erzurum’da

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk olarak Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Valilik girişinde çiçekle karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyetle Valilik Makamı'na geçti.

Bakan Yerlikaya'nın Valilik ziyaretinde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'da hazır bulundu.