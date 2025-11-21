İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kocaeli’de güvenlik toplantısı öncesi bir dizi ziyarette bulundu

İlk olarak Yeni Cuma Camii'nde namazını kılan Yerlikaya, ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri yer aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Yerlikaya, güvenlik toplantısının düzenleneceği Tryp By Wyndham Otel'e geçmeden önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından karşılanan Yerlikaya, burada belediyenin şeref defterini imzaladı. Bu ziyarete de Vali İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı ve protokol üyeleri katıldı.