İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye’nin göç politikasını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli" programında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetimi alanında kurumsal bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurguladı.

"GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLETİMİZİN GÖÇ ALANINDAKİ MİLADIDIR"

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla 12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığı'nın yalnızca kurumsal bir yapının değil, aynı zamanda vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı bir anlayışın temsilcisi olduğunu ifade etti. "Bu vizyonla Türkiye, kurumsal anlamda göçü yöneten bir ülke haline gelmiştir" diyen Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın düzenli göç yönetiminden düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadeleye kadar birçok alanda dünyaya örnek olacak uygulamalara imza attığını belirtti.

"TÜRKİYE, TARİH BOYUNCA UMUDU ELİNDEN ALINANLARA GÜVENLİ LİMAN OLDU"

Konuşmasında Türkiye'nin tarihsel misyonuna da değinen Yerlikaya, "Ülkemiz tarih boyunca, yurdundan koparılan, yuvasından edilen insanlar için güvenli bir liman oldu. Bugün de bu kadim geleneği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürüyoruz" dedi. Göçe yalnızca bir güvenlik meselesi olarak bakmadıklarını, insani, sosyolojik ve uluslararası boyutları olan çok yönlü bir olgu olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

"DÜZENLİ GÖÇÜ TEŞVİK EDİYORUZ, DÜZENSİZ GÖÇLE ETKİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran çalışmalara yoğunlaştıklarını belirterek, Türkiye'yi turistler, uluslararası öğrenciler, nitelikli iş gücü ve yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan düzensiz göçle mücadelede beş aşamalı bir strateji izlediklerini ifade eden Yerlikaya, "Sorunun kaynağında çözüm, sınır güvenliği, ülke içi etkin yakalama, düzensiz iş gücüyle mücadele ve etkin sınır dışı mekanizması ile Türkiye'yi düzensiz göç rotası olmaktan çıkardık" diye konuştu.

"MOBİL GÖÇ NOKTASI ARAÇLARIYLA YAKALAMA ORANI ARTTI"

Düzensiz göçle mücadelede kullanılan "Mobil Göç Noktası Araçları" uygulamasının dünyaya örnek olduğunu belirten Yerlikaya, bu araçlarla kimlik kontrollerinde tespit edilen düzensiz göçmen oranının ciddi oranda düştüğünü kaydetti. "İlk 3 ayda yüzde 74,5 olan oran, son bir ayda yüzde 2'ye kadar geriledi" diyen Yerlikaya, bu başarının insan hakları temelinde ve etkin bir yöntemle sağlandığının altını çizdi.

"SURİYE'DE 61 YILLIK ZULÜM DÖNEMİ SONA ERDİ"

Bakan Yerlikaya, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "Baas rejiminin zulmü sona erdi, Suriye özgürlüğün ve yeniden doğuşun eşiğinde" dedi. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşü için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

"TÜRKİYE, GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYAYA MODEL OLAN BİR ÜLKE"

Türkiye'nin göç yönetiminde dünyaya örnek teşkil ettiğini vurgulayan Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı: "Göç yönetiminin her aşamasında insan onurunu esas aldık. Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa asla müsaade etmedik. Kamu düzeninden taviz vermeden insan haklarına saygılı bir göç politikası izledik. Göç İdaresi Başkanlığımızın 12. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu büyük vizyonun mimarı olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."