İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan deprem açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremden etkilenen Gölcük köyünde 6 binanın yıkıldığını, bunların 2'sinin ev, 4'ünün ise metruk bina olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, köyde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİNDİ, TALEPLER ALINDI

Gölcük köyündeki büyükler ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Yerlikaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşların taleplerini aldıklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Bakan, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Deprem sonrası bölgeye 1100 arama kurtarma personeli, 214 kurtarma aracı ve 11 arama kurtarma köpeğinin katıldığını aktardı.