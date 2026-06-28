Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı: 409 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:03

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 409 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheli yakalandı” ifadeleri kullanıldı.

DHA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 409 şüpheli yakalandı!
  • ABONE OL

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "29 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -213'ü tutuklandı. -117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 29 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, -Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, -Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, -Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, -Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve -POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 409 şüpheli yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA