İçişleri Bakanlığı açıkladı: 67 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada;

"Sahil Güvenliğimiz tarafından Muğla açıklarında 67 Düzensiz Göçmen ve 5 Göçmen Kaçakçısı şüphelisi yakalandı. İzmir MİT Bölge Başkanlığından Muğla ili Bodrum ilçesi Gümbet mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği bilgisinin alınması üzerine bölgeye derhal; -Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli, -1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve -1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) sevk edildi. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen yelkenli tekne Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurularak, içerisindeki 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ayrıca olay ile bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan takip sonucunda, karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi karada ve denizde kararlılıkla sürdürüyoruz. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığımızı, İzmir MİT Bölge Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör