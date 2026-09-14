İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8 ilde ’Yasa dışı bahis’ operasyonu: 177 şüpheliye işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 17 milyar 750 milyon lira hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin; internet sitelerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.