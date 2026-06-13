Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kırmızı bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:15 Son Güncelleme: 13.06.2026 10:26

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kırmızı bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlunun 16 ülkede yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İHA
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kırmızı bültenle aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
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SON DAKİKA... Bakanlıktan yapılan açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ. ile ulusal seviyede aranan 48 G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadeleri yer aldı.

Yakalanan zanlıların, 58'inin Gürcistan, 12'sinin Almanya, 3'ünün Bulgaristan, 3'nün Yunanistan, 2'sinin Hollanda, 2'sinin KKTC, diğerlerinin ise Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan getirildikleri belirtildi.

#TÜRKİYE #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kırmızı bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
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