İçişleri Bakanlığı, bayram tatili bilançosunu açıkladı: Trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

"Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı. 2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verileri karşılaştırıldığında, vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38'den 23'e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44'ten 31'e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi. Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85'ten 2 bin 730'a, yaralı sayısı ise 5 bin 594'ten 4 bin 861'e gerilerken, günlük ortalama can kaybı 11'den 7,75'e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı. Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir."

"TRAFİK HAYATTIR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik hayattır." ifadesini kullanarak, trafikte kurallara uyan, kendisinin, ailesinin ve trafikteki diğer vatandaşların can ve mal güvenliğine azami riayet gösteren tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.

Hedeflerinin, kurallara uyarak, uymayanları uyararak trafikte can kaybını sıfıra indirmek olduğuna vurgu yapan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: