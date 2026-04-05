İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaralanan polis memuru şehit oldu

Polis memuru Seçkin Yalçın, görevli bulunduğu servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yaptığı trafik kazası sonucu yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Yalçın, burada tedavi altına alındı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın'ın cuma günü beyin ölümü gerçekleşti. Sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen durumunda iyileşme sağlanamadı.

PAZAR GÜNÜ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yalçın'ın pazar günü kalbinin durması sonucu şehadete erdiği bildirildi. Açıklamada, şehit polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayınlamış olduğu Başsağlığı mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.