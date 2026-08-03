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Giriş Tarihi: 3.08.2026 11:07

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siber suçlar kapsamında 185 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı. 93’ü tutuklandı. 55’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siber suçlar kapsamında 185 şüpheli yakalandı!
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Siber suçlarla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdiğini duyuran İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı" 15 ilde "Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -93'ü tutuklandı. -55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siber suçlar kapsamında 185 şüpheli yakalandı!
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