İçişleri Bakanlığı Personel Alımı sınav sonuçları: 2022 4/B İçişleri Bakanlığı sözleşmeli Personel Alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 3 bin 546 adet 4/B sözleşmeli personel için yapılan sözlü sınavın sonuçları bakanlık tarafından duyuruldu. Duyurunun yapılmasının ardından sınav giren adaylar yoğun olarak "İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları ve tüm detaylar şöyle;