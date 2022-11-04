İçişleri Bakanlığı Personel Alımı sınav sonuçları: 2022 4/B İçişleri Bakanlığı sözleşmeli Personel Alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 3 bin 546 adet 4/B sözleşmeli personel için yapılan sözlü sınavın sonuçları bakanlık tarafından duyuruldu. Duyurunun yapılmasının ardından sınav giren adaylar yoğun olarak "İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları ve tüm detaylar şöyle;
Bakanlık tarafından yapılan duyuruda şu detaylar yer alıyor;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 3.546 adet personel alımına ilişkin başvurular 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.
Başvuru sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan ve 09.08.2022-02.09.2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavlarına katılan adaylar;sözlü sınav sonuç bilgisine-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığı altında yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım"sekmesinden takip edebileceklerdir.
Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile e-Devlet üzerinden "Başvurularım" sekmesinde durum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.