İçişleri Bakanlığı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor! Yılın 8 ayında 37 bin 506 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ağustos 2026 döneminde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188'inci maddesi kapsamındaki uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik 37 bin 506 operasyon düzenlendi.

TCK'nin 190 ve 191'inci maddeleri kapsamındaki kullanıcılık ve diğer suçlarla ilgili ise 170 bin 98 olay kayıtlara geçti.

Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 250 bin 931 kişi gözaltına alındı, bunlardan 31 bin 754'ü tutuklandı, 14 bin 331 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik operasyonlarda 59 bin 166 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 30 bin 727'si tutuklandı, 11 bin 343'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Uyuşturucu kullanıcılığı ve diğer suçlarla ilgili olaylarda ise 191 bin 765 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 1027'si tutuklandı, 2 bin 988'i hakkında adli kontrol kararı verildi.