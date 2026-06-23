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Giriş Tarihi: 23.06.2026 12:01

İçişleri Bakanlığından 20 ilde 'siber' operasyon: 193 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı, 78'i tutuklandı." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığından 20 ilde ’siber’ operasyon: 193 şüpheli yakalandı!
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İçişleri Bakanlığı, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Bakanlık yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı"

20 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-78'i tutuklandı.

-30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-POS tefeciliği yaptıkları,

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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İçişleri Bakanlığından 20 ilde 'siber' operasyon: 193 şüpheli yakalandı!
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