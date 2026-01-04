Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! 14 ile sarı kodlu alarm: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 4.01.2026 15:13 Son Güncelleme: 4.01.2026 15:16

İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın da aralarında bulunduğu bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 il için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu iller için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre bugün gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ile güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

14 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde 14 il için sarı kodlu uyarı verildi.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu iller için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı.

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

