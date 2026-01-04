İçişleri Bakanlığı’ndan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! 14 ile sarı kodlu alarm: Kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu