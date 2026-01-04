İçişleri Bakanlığı’ndan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! 14 ile sarı kodlu alarm: Kuvvetli geliyor

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre bugün gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ile güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.
14 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde 14 il için sarı kodlu uyarı verildi.
İstanbul'un da aralarında bulunduğu iller için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı.
Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu