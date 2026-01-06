İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Yurt genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji yetkilileri peş peşe uyarılarda bulundu. Özellikle Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken, yüksek kar örtüsüne sahip doğu bölgelerinde çığ riski ön plana çıkıyor.

TRAKYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Trakya Kesimi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Kıyı Ege başta olmak üzere zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına görüleceği bildirildi.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Yapılan açıklamada, resmi kurumların uyarılarının yakından takip edilmesinin hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.