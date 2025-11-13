Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığından yağış uyarısı: 6 il için "sarı" kod verildi!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 18:40

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Bu geceden itibaren başlayacak olan yağışların etkili olması beklenirken vatandaşlara uyarıların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelerde, 6 il için "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

YER YER KAR BEKLENİYOR

Sarı uyarı verilen illere valilikler aracılığıyla mesaj ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu geceden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir."

'UYARILARI DİKKATE ALIN'

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

