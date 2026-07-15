İçişleri eski Bakanı Selami Altınok: "Milletin direnişi tarihin akışını değiştirdi"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Afyonkarahisar Valiliği iş birliğinde düzenlenen "17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a: İhanetin Kronolojisi" başlıklı konferans, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 15 Temmuz darbe girişimine uzanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Konferansa Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, vali yardımcıları, belediye başkan yardımcısı, askeri ve mülki erkn, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kaya, üniversite yöneticileri, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

REKTÖR KARAKAŞ: "15 TEMMUZ, DARBELER TARİHİNDE FARKLI BİR YERDE DURUYOR"

Programın açılış konuşmasını yapan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin demokrasi tarihinde yaşanan diğer darbelerden ayrılan önemli özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Karakaş, konuşmasında darbe girişiminin dış destekli bir karakter taşıdığı, dini söylemleri kullanan örgütsel bir yapı tarafından gerçekleştirildiği, ülkenin birlik ve bütünlüğünü hedef aldığı ve geçmiş darbelerden farklı olarak halkın doğrudan direnişiyle engellendiği yönündeki değerlendirmelerini paylaştı. 15 Temmuz gecesinde milletin ortaya koyduğu direnişin demokrasi tarihine geçtiğini belirten Karakaş, özellikle genç nesillerin o dönemin gelişmelerini doğru şekilde öğrenmesinin önemine dikkat çekti.

"15 TEMMUZ GECESİNDE ÜÇ FARKLI SOSYOLOJİ ORTAYA ÇIKTI"

Konuşmasında sosyolojik değerlendirmelere de yer veren Prof. Dr. Mehmet Karakaş, 15 Temmuz gecesinde toplumda üç farklı yaklaşımın gözlemlendiğini ifade etti. Karakaş, bunlardan ilkinin darbe girişimini gerçekleştiren yapıyı temsil ettiğini, ikinci grubun ise darbe girişimine karşı meydanlara çıkarak milli iradenin yanında yer alan vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Üçüncü grubu ise yaşanan gelişmelere karşı kayıtsız kalan kesim olarak tanımladı.

VALİ AKTAŞ: "GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR HAFIZA TAZELEME PROGRAMI"

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş da konuşmasında Selami Altınok ile uzun yıllara dayanan çalışma geçmişine değinerek, FETÖ ile mücadelenin farklı dönemlerine ilişkin gözlemlerini paylaştı. Aktaş, özellikle 17-25 Aralık süreci ile 15 Temmuz darbe girişimini yakından yaşamamış gençler ve kamu görevlileri açısından konferansın önemli bir bilgi kaynağı olduğunu belirterek, programın yakın tarihin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

SELAMİ ALTINOK SÜRECE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Konferansın ana konuşmacısı İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, konuşmasında FETÖ'nün yapılanmasına, 17-25 Aralık sürecine ve 15 Temmuz darbe girişimine uzanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altınok, örgütün kuruluş süreci, kamu kurumlarındaki yapılanması, sınav usulsüzlükleri, yasa dışı dinlemeler, devlet kurumlarına yönelik faaliyetleri ve güvenlik bürokrasisinde yürütülen mücadele hakkında görüşlerini paylaştı. Konuşmasında ayrıca 28 Şubat süreci, 1 Mart Tezkeresi, Davos'ta yaşanan "One Minute" çıkışı, 7 Şubat MİT Krizi, Gezi Parkı olayları ile 17-25 Aralık sürecine ilişkin değerlendirmelerine de yer veren Altınok, bu gelişmelerin 15 Temmuz darbe girişimine uzanan süreç içerisindeki önemine dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

"GÜVENLİK KURUMLARINDA ATILAN ADIMLARIN ÖNEMİ"

Konuşmasının son bölümünde emniyet ve jandarma teşkilatlarında yürütülen çalışmaların önemine değinen Altınok, güvenlik kurumlarında gerçekleştirilen düzenlemeler ve mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın sonunda İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'a katkılarından dolayı Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ile AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Konferans, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.