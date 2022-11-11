İçişlerinden Tolga Şardan’a suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, T24 yazarı Tolga Şardan'ın "Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar" başlıklı yazısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı, ahlakı, çöküntü örneği olan t24 yazarı, büyükelçi(!) tarafından görevlendirildiği bir iftirayı/yalanı daha kaleme almış. Yıllarca Bakanlık ve Emniyet koridorlarında sürten bu büyükelçi elemanı, 6 yıldır yasaklı. Sayın Bakanımız hakkında yüzlerce yalanın mucidi, bu müfteri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca Dezenformasyon Yasası ile de bu müfterinin iftira ve yalanı, yüzüne vurulacak. Yüz varsa" ifadelerine yer verdi.